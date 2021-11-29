Голова Twitter Джек Дорсі йде у відставку з посади генерального директора, повідомила компанія. На посаді його змінить нинішній технічний директор Twitter Параг Агравал.

У листі, опублікованому в його акаунті в твітері, Дорсі написав, що «дуже сумний, але і дуже щасливий» через те, що залишає компанію, і що це було його рішення.

Дорсі залишиться в раді директорів до закінчення терміну його повноважень у 2022 році. Агравал приєднався до Twitter у 2011 році, а з 2017 року обіймав посаду технічного директора.

Раніше агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що рада директорів готувалася до цього рішення з минулого року і погодила з Дорсі кандидатуру наступника.

Джек Дорсі одночасно очолював Twitter і компанію з обробки електронних платежів Square. Дехто з інвесторів відкрито ставив питання про те, чи може Дорсі ефективно керувати двома компаніями.