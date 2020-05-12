Homo sapiens могли з’явитися в Європі раніше, ніж вважалося – дослідження

Дослідження людських кісток, виявлених у печері в Болгарії, дали підставу вченим стверджувати, що Homo sapiens з'явилися в Європі на тисячі років раніше, ніж досі вважали, і ділили континент із неандертальцями.

Кістки представників виду Homo sapiens виявили в печері Бачо Кіро в центральній Болгарії.

Давно відомо, що сучасні люди і неандертальці в Європі та в Азії контактували між собою ще до того, як неандертальці вимерли, але серед вчених є багато дискусій щодо того, як довго тривали ці контакти і якими були їхні наслідки.

Після проведених аналізів вчені з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка в Лейпцигу встановили, що останки належали людям, які жили понад 45 тисяч років тому.

У той час Європу населяли неандертальці – вид людини, що зник піcля появи Homo sapiens.

Дослідження останків із Бачо Кіро вказують, що вони на тисячі років старші, ніж ті, що були знайдені в печері в Румунії, і старші за інші, виявлені у Британії й Італії. Ті знахідки спонукали вчених вважати, що неандертальці вимерли порівняно невдовзі після появи сучасних людей.

Нові дані, однак, показують, що ці два види могли жити разом тисячі років.

Останні дані викладені у двох нових наукових працях, опублікованих у виданнях Nature і Nature Ecology & Evolution, і можуть допомогти з'ясувати, чому вимерли неандертальці.

Серед багатьох артефактів, виявлених під час розкопок у Бачо Кіро, були зуб та чотири фрагменти кісток, визначені як людські.