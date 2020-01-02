Головування Хорватії в ЄС: Загреб прагне відновити переговори про членство Албанії та Північної Македонії

Хорватія під час піврічного головування в ЄС працюватиме над відновленням переговорів про членство в Європейському союзі Албанії та Північної Македонії. Про це заявив хорватський прем’єр-міністр Андрей Пленкович 2 січня, через день після того, як його країна розпочала перший в історії термін на чолі Євросоюзу.

«Ми зробимо все можливе, щоб подолати проблеми та розблокувати процес», – наголосив Пленкович.

Франція та Нідерланди у 2019 році виступили за призупинення відкриття переговорів про членство з Північною Македонією та Албанією, викликавши розчарування та занепокоєння на Західних Балканах.

Хорватія, яка стала членом ЄС у 2013 році, була останньою країною, яка вступила до блоку. Вона межує з трьома іншими країнами Західних Балкан, які подали заявку на членство – Боснією, Чорногорією та Сербією.

Уряд Хорватії вказав розширення ЄС одним із пріоритетних завдань головування в союзі.