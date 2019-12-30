Колишній прем’єр Хорватії засуджений за хабар на суму в мільйони доларів

Суд у Хорватії засудив колишнього прем’єр-міністра Іво Санадера до шести років в'язниці за отримання багатомільйонного доларового хабаря в період перебування на посаді керівника уряду.

Загребський суд 30 грудня визнав Санадера винним в отриманні хабаря в розмірі 10 мільйонів євро в обмін на надання угорській нафтовій компанії МOL найбільшої частки в хорватській енергетичній компанії INA. Угода була укладена понад 10 років тому.

За вироком того ж суду в Загребі виконавчий директор угорської компанії MOL Золт Ернаді отримав два роки в'язниці – за давання хабаря Санадеру.

Жоден із підсудних не перебував у залі суду під час винесення вироку. Голова суду Іван Турудіч оголосив, що європейський ордер на арешт Ернаді вже підписаний, і звернувся до угорської сторони з проханням «діяти відповідним чином».

Вироки можуть бути оскаржені.

66-річний Санадер очолював уряд в 2003–2009 роках. Якщо вирок набере чинності, Санадеру доведеться виплатити державі 10 мільйонів євро.

Колишній голова уряду втік з Хорватії в 2010 році після висунутих йому звинувачень у двох справах про корупцію. Санадер був затриманий в Австрії і роком пізніше екстрадований до Хорватії. Однак у 2015 році Конституційний суд скасував вирок у справі про корупцію.

У 2018 році Санадер був засуджений до двох з половиною років за спекуляцію і мав виплатити 570 тисяч доларів державі – саме такий хабар він отримав від Hypo Bank. Зараз Санадер відбуває термін у цій справі.