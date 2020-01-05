Опозиціонер перемагає на виборах президента Хорватії 

На президентських виборах у Хорватії, згідно з першими повідомленнями Державної виборчої комісії, переміг опозиційний кандидат, колишній голова уряду соціал-демократ Зоран Міланович. За нього в другому турі проголосували 53 відсотки виборців.

Чинна президентка Колінда Ґрабар-Кітарович, кандидатка від очолюваної Хорватським демократичним союзом владної коаліції, здобула 47 відсотків голосів. Міланович набрав найбільше голосів і в першому турі.

Хорватія – це парламентська республіка, президент має обмежені повноваження. Його каденція триває 5 років. Перемога Мілановича, на думку оглядачв, впливатиме на парламентські вибори, які мають відбутися у вересні.

Міланович став пʼятим президентом Хорватії від проголошення незалежності 1991 року. Пост глави держави досі обіймали Франьо Туджман, Стʼєпан Месич, Іво Йосипович й Колінда Ґрабар-Кітарович.

Членом Північноатлантичного альянсу країна стала 2009 року, в Європейський союз вступила 2013 року. У 2020 році Хорватія вперше з початку свого членства головує в Євросоюзі.