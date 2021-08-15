У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який загубився попереднього дня

У Карпатах, біля найвищої гори української частини гірської системи Говерли, знайшли живим і в задовільному стані шестирічного хлопчика, який загубився попереднього дня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дитину, за повідомленнями, знайшли ввечері волонтери.

Як повідомляли раніше в Міністерстві внутрішніх справ, до пошукових робіт були врешті залучені 245 осіб, 25 одиниць техніки, сім собак і квадрокоптер.

За даними ДСНС, у рятувальній операції брали участь працівники цієї служби, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил, волонтери, працівники Карпатського національного природного парку і працівники лісового господарства.

За повідомленнями, хлопчик ішов 14 серпня на вершину Говерли з батьками й іншими родичами, зокрема з бабусею, яка відстала, і хлопчик час від часу бігав між нею і групою тих, хто йшов попереду. Тому його зникнення помітили тоді, коли перша група, дійшовши до вершини, пішла вниз і зустрілася з бабусею – і з’ясувалося, що хлопчика немає ні з нею, ні з батьками.