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24 Березень 2019, Київ 20:55
Новини | Події

На Одещині невідомі прикріпили бойову гранату до воріт приватного будинку – поліція

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В Одеській області невідомі прикріпили бойову гранату до воріт приватного житлового будинку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції області.

Гранату на воротах свого приватного будинку знайшов 24 березня житель одного із сіл Кілійського району.

Про це чоловік відразу ж повідомив до поліції. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та вибухотехніки.

«За висновком фахівців, до воріт прикріплено бойову гранату Ф1», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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