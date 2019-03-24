На Одещині невідомі прикріпили бойову гранату до воріт приватного будинку – поліція

В Одеській області невідомі прикріпили бойову гранату до воріт приватного житлового будинку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції області.

Гранату на воротах свого приватного будинку знайшов 24 березня житель одного із сіл Кілійського району.

Про це чоловік відразу ж повідомив до поліції. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та вибухотехніки.

«За висновком фахівців, до воріт прикріплено бойову гранату Ф1», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.