Радіо Свобода запускає ранковий ефір «Свобода.Ранок»

Новий ранковий проєкт «Свобода.Ранок» стартує на YouTube-каналі Радіо Свобода з 22 березня. Щодня по буднях протягом години ведучі Катерина Некреча та Олег Галів разом з гостями стріму розповідатимуть найсвіжіші новини та їх аналізуватимуть.



«Наша мета з самого ранку розповісти аудиторії головне, що сталося протягом ночі. Ми прокидаємося вдосвіта, щоб ви, поки снідаєте, їдете на роботу за кермом чи в метро, вже знали, за якими подіями варто слідкувати протягом нового інформаційного дня і чого варто очікувати. А ще хочемо дати зранку трохи натхнення і надії», – розповідає виконавча продюсерка нового проєкту Анна Тохмахчі.



Анна Тохмахчі – журналістка та редакторка. Народилася та навчалася в Маріуполі. До проєкту «Свобода.Ранок» Радіо Свобода була продюсеркою програми Ранок на телеканалі «Настоящее время» та редакторкою на Hromadske.



Ведуча «Свобода.Ранок» – Катерина Некреча – теле- та радіоведуча, авторка спецпроєктів, з 2015 року почала працювати на Радіо Свобода в проєкті Крим.Реалії.



«Зараз надзвичайно складні часи для всіх нас. Іноді хочеться буквально втекти від новин і жорсткої реальності. Тим не менш, знати, що відбувається в Україні та світі сьогодні – необхідно. Ми дуже хочемо робити інформаційний ранковий продукт, який буде давати надію. Надію на цей день, на завтра, на життя, на щасливе життя і, звісно, на перемогу», – каже Катерина Некреча.



Співведучий стріму «Свобода.Ранок» – Олег Галів – телеведучий, викладач кафедри журналістики «Львівської політехніки»:



«Інформації навколо стільки, що інколи здається – перебір. Але все ж значення має не кількість, а якість. «Свобода.Ранок» – це насамперед про якісні новини, про інформаційну гігієну. Про важливе і те, що варто знати».



Програма «Свобода.Ранок» зі Львова виходитиме щодня по буднях о 09:00 за київським часом на каналі в YouTube Радіо Свобода. Сюжети «Свобода.Ранок» можна дивитися на каналі Радіо Свобода Україна.