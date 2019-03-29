Уряд планує надати 262 млн гривень на гранти для наукових досліджень у 2019 році

Кабінет міністрів України планує цьогоріч надати 262 мільйони гривень для Національного фонду досліджень, який здійснює відбір та надає грантову підтримку досліджень і розробок українських вчених, повідомило Міністерство фінансів. Ці кошти передбачені в державному бюджеті на 2019 рік.

Заступник міністра фінансів Юрій Джигир заявив, що в більшості розвинених країн існують грантові інституції, завданням яких є підтримка на грантовій основі проектів досліджень і розробок на умовах відкритих конкурсних відборів.

«В Україні нарешті теж утворена така незалежна неприбуткова бюджетна установа. Національний фонд досліджень – це новий гравець на науковому полі, і я сподіваюсь, що Фонд полегшить життя науковців, призупинить відплив мізків, створить умови для нормальної роботи талановитих науковців та підвищить якість досліджень», – розповів Джигир.

Національний фонд досліджень створений у липні 2018 року.

У 2019 році на сферу науки в держбюджеті передбачено понад 9,3 млрд гривень.