У туристичному районі Греції стався сильний землетрус

На заході Греції, на туристичному острові Закінтос, також відомому як Занте, стався потужний землетрус, але про значні пошкодження чи жертви повідомлень немає.

Як повідомив речник служби цивільної оборони Спірос Георгіу, головний порт острова дещо пошкоджений, але лишився у працездатному стані. На зображеннях із порту видно потріскане й деформоване покриття причалів біля пришвартованих суден.

Крім того, повідомив речник агентству «Асошієйтед прес», нині перевіряють села на острові, де є досить старі будинки.

Агентству «Ройтерз» речник цієї ж служби повідомив, що до лікарень після землетрусу потрапили три людини, з них дві з легкими травмами.

Також зникло електропостачання в однойменному з островом його головному місті Закінтос, також відомому як Занте. Мер міста Павлос Колокоцас заявив на державному телеканалі «ЕРТ», що особливих проблем не виникло, значних пошкоджень немає.

Немає електропостачання і ще в кількох районах острова.

Крім того, пожежна служба повідомляє про каменепад в одному з місць острова і про руйнування частини стіни церкви в місті Піргос уже на материковій частині Греції. Також інформують про пошкодження монастиря на сусідньому острівці Строфаді.

Геологічна служба США, яка відстежує землетруси в усьому світі, оцінила магнітуду нинішнього в 6,8, із епіцентром у південній частині острова; за її даними, струс стався на глибині 14 кілометрів.

Головний грецький центр стеження за землетрусами, Геодинамічний інститут Афінського університету, повідомляє про магнітуду 6,4 і глибину струсу у 5 кілометрів, а його епіцентр визначила в Іонійському морі.

Землетрус, що стався перед 2-ю годиною ночі за місцевим часом (збігається з київським), відчувався на всьому Заході Греції і у столиці Афінах, що за 280 кілометрів звідти, а також у кількох сусідніх країнах. Після головного струсу сталися ще кілька слабших.

Після нього навіть видавали попередження про цунамі, але згодом скасували. За повідомленнями, внаслідок землетрусу рівень моря піднімався сантиметрів на 20.

Греція належить до одного з найбільш схильних до землетрусів регіонів на Землі, щороку їх реєструють там тисячі, але рідко коли вони призводять до значних руйнувань чи жертв. Зокрема, 1999 року землетрус із магнітудою 5,9 на околиці Афін спричинив загибель 143 людей. А 1953-го майже 500 людей загинули внаслідок землетрусу з магнітудою 7,2 на островах Закінтос і Кефалонія.

На острові Закінтос, де вже ставалися потужні землетруси, нині діють особливо суворі будівельні норми.