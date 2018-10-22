Поклінний хрест на Алеї Героїв у Дніпрі встановлений законно – облрада

Поклінний хрест у Дніпрі на Алеї пам’яті Героїв Небесної сотні й військових, загиблих у війні на Донбасі, встановлений законно, йдеться у відповіді Дніпропетровської обласної ради на інформаційний запит Радіо Свобода.

«Встановлення поклінного хреста здійснювалось за ініціативою ГФ «Штаб національного захисту» на пам’ятнику (гранітному камені), встановленому в 2014 році їхніми силами і за їхні кошти. Такі дії погоджені з балансоутримувачами меморіальних об’єктів та земельної ділянки», – йдеться у відповіді, отриманій 22 жовтня.

За документом, меморіальні об’єкти комплексу, в тому числі камінь, перебувають у спільній власності територіальних громад області, правом оперативного управління володіє КП «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради». Сама територія перебуває у комунальній власності міської ради.

У жовтні в Дніпрі представники громадського формування «Штаб національного захисту» встановили кам’яний хрест із тризубом на камені – одному з об’єктів Алеї пам’яті Героїв Небесної сотні та військових, загиблих у війні на Донбасі.

Захід приурочили до Дня захисника України. Такі зміни обурили частину учасників бойових дій на Донбасі й творців алеї, які стверджують, що меморіальний комплекс планувався як простір єдності для людей різних віросповідань і національностей, де хрест зайвий. Тим паче, що, за їхніми словами, він був встановлений самочинно. Творці ж хреста заявляють, що він вписується в композицію і на нього є всі дозвільні документи.