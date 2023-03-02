Залізнична катастрофа у Греції: кількість жертв зросла до 57 людей

Внаслідок зіткнення двох поїздів на півночі Греції загинули щонайменше 57 людей.

Речниця поліції Констандія Дімогліду на брифінгу 2 березня повідомила, що 48 постраждалих внаслідок аварії залишаються в лікарні.

Пасажирський і вантажний потяги зіткнулися пізно ввечері 28 лютого. Це була найбільша за кількістю жертв аварія в історії Греції. Причина аварії досі невідома.

Як повідомляє АР, начальнику станції, заарештованому після зіткнення, у середу висунули звинувачення в кількох ненавмисних вбивствах і завданні серйозних тілесних ушкоджень через необережність.