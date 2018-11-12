У грудні в українців будуть робочі суботи і додаткові вихідні

В Україні в грудні буде більше вихідних.
Цього року українці відпочиватимуть з 23 до 25 грудня включно через святкування Різдва Христового за Григоріанським календарем.
Вихідними також будуть дні від 30 грудня до 1 січня.
Відтак в останньому місяці року передбачені дві робочі суботи: 22 грудня замість понеділка, 24 грудня, а також 29 грудня замість 31 грудня.
Загалом у грудні-2018 буде 11 вихідних днів.
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