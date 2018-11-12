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12 Листопад 2018, Київ 12:11
Новини | Суспільство

У грудні в українців будуть робочі суботи і додаткові вихідні

Вихідними, зокрема, будуть дні від 30 грудня до 1 січня

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В Україні в грудні буде більше вихідних.

Цього року українці відпочиватимуть з 23 до 25 грудня включно через святкування Різдва Христового за Григоріанським календарем.

Вихідними також будуть дні від 30 грудня до 1 січня.

Відтак в останньому місяці року передбачені дві робочі суботи: 22 грудня замість понеділка, 24 грудня, а також 29 грудня замість 31 грудня.

Загалом у грудні-2018 буде 11 вихідних днів.

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