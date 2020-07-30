У HRW закликають український парламент захистити права профспілок

У правозахисній організації Human Rights Watch закликають Верховну Раду захистити українських працівників і відкликати законопроєкт, що передбачає зміни в законі про профспілки.

«Український парламент розглядає законопроєкт про внесення змін до закону про профспілки, прийняття якого призведе до суттєвого та необґрунтованого обмеження свободи об’єднань. Положення цього законопроекту також порушують міжнародні зобов'язання України дотримуватися стандартів праці. У своєму листі від 16 липня 2020 року організація Human Rights Watch звернулася до депутатів з наполегливим проханням відкликати цей законопроект і гарантувати, що будь-які подальші заходи щодо профспілок не лише зважатимуть на національні та міжнародні стандарти в галузі охорони праці й захисту прав людини, але й сприятимуть цілковитому дотриманню Україною цих стандартів», – йдеться на сайті правозахисників 29 липня.

Директор Human Rights Watch із питань Європи та Центральної Азії Г’ю Вільямсон заявив, що положення цього законопроєкту порушують право працівників на організацію та послаблюють повноваження профспілок.

«Профспілки мають надважливе значення для захисту інтересів працівників в Україні й уряд повинен захищати їхнє право на організацію та ведення колективних переговорів», – зазначив Вільямсон.

У HRW вважають, що в разі ухвалення законопроєкту, будуть порушені зобов’язання України за Угодою про асоціацію з ЄС.

В організації повідомили, що отримали від Галини Третьякової , голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який є головним комітетом із опрацювання цього законопроєкту, відповідь.

«Третьякова заявила, що комітет підтримує розвиток профспілкового руху в Україні та створення умов для ефективного захисту інтересів спілок та їх членів. У листі також зазначається, що комітет «одностайний щодо необхідності забезпечення відповідності законодавства України взятим нашою державою зобов’язанням згідно [Угоди про асоціацію], а так само і відповідності трудового законодавства України конвенціям Міжнародної організації праці», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники наголошують, що законопроєкт передбачає скорочення кількості первинних профспілкових організацій на підприємствах (до двох), створення «контрольних комісій» над профспілками, запроваджується автоматична передача у держвласність всього майна профспілок тощо.

«У разі ухвалення законопроєкту, будь-яке із цих положень важко узгоджуватиметься з вимогами Конституції України, яка гарантує свободу об’єднань», – заявляє Human Rights Watch.

Повідомляється, що раніше також занепокоєння щодо ймовірності ухвалення змін до закону про профспілки висловили Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав, Глобальна профспілка IndustriaALL Global Union, Міжнародна мережа юристів для надання допомоги працівникам, громадська організація «Трудові ініціативи» та кілька парламентських комітетів.

Наприкінці травня цього року Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів запропонував парламенту ухвалити за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок). Тепер законопроєкт очікує розгляду.