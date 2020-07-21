НБУ послабив гривню ще на 5 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні 21 липня оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 65 копійок за долар. Це на 5 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку станом на 13:05 котирування становили 27 гривень 68–70 копійок за долар, інформує Finance.ua.

«На курс тиснуть з одного боку, нерезиденти, які досить активно виходять з українських гривневих ОВДП і виводять валюту, а з іншого – спекулятивні атаки на нацвалюту під новинний фон щодо майбутньої девальвації для латання дірок у бюджеті», – так описують ситуацію на міжбанку експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.