НБУ мінімально послабив гривню щодо долара

Національний банк України встановив на 11 листопада курс 28 гривень 12 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, до кінця сесії 10 листопада попит на долар став переважати пропозицію, і це спричинило зростання котирувань американської валюти – до 28 гривень 14–16,5 копійки за долар.

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.