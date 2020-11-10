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10 листопада 2020, Київ 18:18
Новини | Економіка

НБУ мінімально послабив гривню щодо долара

Національний банк України встановив на 11 листопада курс 28 гривень 12 копійок за долар

Національний банк України встановив на 11 листопада курс 28 гривень 12 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, до кінця сесії 10 листопада попит на долар став переважати пропозицію, і це спричинило зростання котирувань американської валюти – до 28 гривень 14–16,5 копійки за долар.

Українська валюта наприкінці минулого тижня відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснюють настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету, а також деяким здешевленням долара на світових ринках.

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