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02 грудня 2020, Київ 17:53
Новини | Економіка

Долар різко впав на міжбанку

Національний банк України встановив офіційний курс на 3 грудня – 28 гривень 44 копійки за долар

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися потужним зміцненням гривні проти долара США. За даними Finance.ua, сесія завершилася на рівні 28 гривень 30–32 копійки за долар, це одразу на 21 копійку менше за рівень відкриття торгів.

Національний банк України відбив лише частину цього зміцнення, встановивши офіційний курс на 3 грудня 28 гривень 44 копійки за долар.

«На торгах по долару триває перевищення пропозиції валюти над попитом, що відбивається на котируваннях», – вказали фахівці сайту «Мінфін» за годину до завершення сесії.

Раніше аналітики вказували, що очікують виходу на ринок кількох великих продавців валюти.

Упродовж останнього місяця котирування балансують у широкому діапазоні 28 гривень 10–60 копійок.

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