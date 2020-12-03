Долар на міжбанку частково відіграв різке падіння

На українському міжбанківському валютному ринку після різкого падіння долара проти гривні (одразу на 21 копійку впродовж сесії 2 грудня) американська валюта частково повернула втрачене.

За даними Finance.ua, станом на 13:10 торги відбувалися на рівні 28 гривень 33–34,5 копійки за долар, це на 3 копійки вище від рівня відкриття торгів і на 6,5 копійки – від найнижчих за сьогоднішню сесію котирувань.

«Перед обідом попит перевищує пропозицію, що дозволяє продавцям поступово підвищувати курс продажу долара. Серед покупців помічені нерезиденти», – відзначали опівдні фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив о 12:00 довідкове значення курсу 28 гривень 29 копійок за долар, це одразу на 15 копійок нижче за офіційний курс на 3 грудня. Регулятор зазвичай не надто оперативно реагує на події на міжбанку в другій частині сесії, відбиваючи ці рухи лише наступного дня.