Долар продовжив падіння на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку в другій половині дня 3 грудня відновилося посилення гривні. Торги завершилися на рівні 28 гривень 25,5–28 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua. Це нижчі котирування, ніж на відкритті сесії (28 гривень 30–32 копійки за долар). Максимальні котирування в середині дня сягали 28 гривень 34–35,5 копійки.

«На торгах по долару майже не залишилося реальних покупців. Відбуваються поодинокі операції по лотах до 200 тисяч доларіва з очевидною спекулятивною грою «на пониження», – відзначали близько 16:00 експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 4 грудня курс 28 гривень 30 копійок за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.