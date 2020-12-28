Долар подешевшав на міжбанку, але зріс за курсом НБУ

На українському міжбанківському валютному ринку упродовж сесії 28 грудня тренд кілька разів змінювався, але в підсумку гривня дещо посилилася відносно долара США.

За даними Finance.ua, торги розпочалися на рівні 28 гривень 37,5–40 копійок за долар, і після падіння до 28 гривень 29–31,5 копійки котирування до 12:00 знову повернулися до 28 гривень 38–40 копійок, але до завершення сесії повернулися до 28 гривень 29–31,5 копійки за долар.

«Торги по долару проходять при невеликому перевищенні попиту на валюту на фоні низького рівня пропозиції. Відчувається ефект п’ятничного заходу відшкодувань ПДВ експортерам», – відзначали експерти сайту «Мінфін» опівдні.

Згодом вони ж відзначали: «Торги по долару активні ближче до обіду. Вийшло декілька великих продавців валюти, що на тлі досить стриманого попиту призводить до просідання котирувань».

Національний банк України встановив на 29 грудня курс 28 гривень 37 копійок за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.