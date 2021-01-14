НБУ послабив гривню проти долара на 9 копійок

Національний банк України встановив на 15 січня курс 28 гривень 6 копійок за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На міжбанківському ринку впродовж більшої частини сесії переважав попит на долар. За даними Finance.ua, торги розпочалися на рівні 28 гривень 2–4 копійки за долар і завершилися на позначках 28 гривень 5,5–7,5 копійки, пікові значення сягали 28 гривень 7–9 копійок за одиницю американської валюти.

«З огляду на наближення днів бюджетних оплат у клієнтів, що зазвичай працює на користь гривні, поки експортери радіють такому несподіваному росту котирувань і тому намагатимуться зберегти тренд на підвищення долара», – відзначали експерти сайту «Мінфін» перед початком торгів у четвер.

На 14 січня вперше у 2021 році НБУ встановив курс долара нижче від позначки 28 гривень за долар.