На міжбанку зростають котирування долара

На українському міжбанківському валютному ринку 18 січня зростають котирування долара, свідчать дані Finance.ua. Станом на 13:15 котирування сягнули 28 гривень 21,5–23,5 копійки за долар, хоча на старті торгів ці показники дорівнювали 28 гривням 15–17 копійкам за одиницю американської валюти.

За повідомленнями сайту «Мінфін», це відбувається на умовах постачання валюти TOM (тобто завтра), оскільки сьогодні в США відзначають День Мартіна Лютера Кінга.

«На торгах по долару спекулянти намагаються «розігріти» курс при проведенні невеликих за обсягами операцій на умовах ТОМ. А вихід декількох більш-менш середніх за обсягами покупців — дає їм таку можливість», – ідеться в повідомленні.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 17 копійок за долар, це на 12 копійок вище за офіційний курс на сьогодні.