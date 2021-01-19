Гривня дорожчає на міжбанку – через пік бюджетних платежів та аукціон ОВДП

На українському міжбанківському валютному ринку 19 січня стало першим повноцінним торговим днем. У суботу і понеділок обсяги торгів були незначними через те, що у США ці дні були вихідними (18 січня в Сполучених Штатах відзначали День Мартіна Лютера Кінга).

За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування опустилися до 28 гривень 13–15 копійок за долар – від рівня 28 гривень 22–24 копійки за одиницю американської валюти на початку сесії.

«На користь гривні зіграє пік бюджетних платежів у клієнтів (за багатьма податками сьогодні останній день їх сплати), а також проведення аукціону міністерства фінансів із розміщення ОВДП. Щоправда, свої корективи в цей процес внесуть завтрашні погашення частини попередніх випусків ОВДП і відсотків по багатьох паперах на загальну суму не менш як 13 млрд гривень», – повідомляли фахівці сайту «Мінфін» на початку торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 17 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.