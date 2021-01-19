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19 січня 2021, Київ 13:34
Новини | Економіка

Гривня дорожчає на міжбанку – через пік бюджетних платежів та аукціон ОВДП

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 17 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку 19 січня стало першим повноцінним торговим днем. У суботу і понеділок обсяги торгів були незначними через те, що у США ці дні були вихідними (18 січня в Сполучених Штатах відзначали День Мартіна Лютера Кінга).

За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування опустилися до 28 гривень 13–15 копійок за долар – від рівня 28 гривень 22–24 копійки за одиницю американської валюти на початку сесії.

«На користь гривні зіграє пік бюджетних платежів у клієнтів (за багатьма податками сьогодні останній день їх сплати), а також проведення аукціону міністерства фінансів із розміщення ОВДП. Щоправда, свої корективи в цей процес внесуть завтрашні погашення частини попередніх випусків ОВДП і відсотків по багатьох паперах на загальну суму не менш як 13 млрд гривень», – повідомляли фахівці сайту «Мінфін» на початку торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 17 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

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