Долар на міжбанку наближається до 28 гривень

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль триває послаблення гривні. За даними Finance.ua, торги розпочалися на рівні 27 гривень 72–74 копійки за долар, але до кінця сесії американська валюта відчутно подорожчала – до 27 гривень 87–89,5 копійки.

«На торгах по долару попит перевищує пропозицію, що поступово підтягує котирування вгору. Продавці не квапляться укладати угоди в надії на подальше зростання. Все це психологічно працює проти гривні», – вказували експерти сайту «Мінфін» ще опівдні.

Національний банк України встановив на 11 лютого курс 27 гривень 77 копійок за долар, це на 13 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.