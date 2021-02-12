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12 лютого 2021, Київ 19:16
Новини | Економіка

НБУ до понеділка залишив незмінним курс гривні до долара

Раніше в лютому втручання НБУ, який викуповував у резерви надлишок пропозиції долара, не дало гривні посилитися більш ніж до 27 гривень 60 копійок за одиницю американської валюти

Національний банк України встановив на понеділок, 15 лютого, курс 27 гривень 84 копійки за долар. Це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

На українському міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, котирування долара зростали впродовж усієї сесії 12 лютого. Торги розпочалися на рівні 27 гривень 78–80 копійок за одиницю американської валюти і завершилися на рівні 27 гривень 88–90 копійок за долар. На такому рівні міжбанк фінішував вдруге цього тижня, такими ж фінальні котирування були 10 лютого. 11 лютого на ринку гривня частково відновила позиції.

«Торги по долару проходять при перевищенні попиту над пропозицією. Продавці не готові віддавати валюту дешево і це відбивається на котируваннях», – відзначали впродовж сесії 12 лютого експерти сайту «Мінфін».

В Україні до 19 лютого триває квартальний податковий період, це сприяло посиленню гривні. Раніше в лютому втручання НБУ, який викуповував у резерви надлишок пропозиції долара, не дало гривні посилитися більш ніж до 27 гривень 60 копійок за одиницю американської валюти.

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