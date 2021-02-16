На міжбанку стабілізувалися котирування гривні

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в парі гривня-долар 16 лютого стабілізувалися поблизу позначки 27,80. Це сталося після значних коливань 15 лютого, коли на малооб’ємному через вихідний день у США ринку спекулянти спершу підвищили котирування до 28 гривень за долар і навіть більше, а потім опустили до 27 гривень 78 копійок.

За даними Finance.ua, станом на 13:05 котирування становлять 27 гривень 81,5–83 копійки за одиницю американською валюти.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 83 копійки за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

«Брак гривні на ринку до кінця цього тижня як за рахунок аукціону і розрахунків по ньому, так і за рахунок періоду бюджетних платежів, підтримає курс нацвалюти в цей період», – пишуть експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.