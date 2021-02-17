Курс долара повільно наближається до 28 гривень – НБУ

Національний банк України встановив опівдні 17 лютого довідкове значення курсу 27 гривень 92 копійки за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відбуваються різноспрямовано – в першу годину торгів котирування сягнули 27 гривень 92–94 копійок за долар, близько 12-ї години опустилися до 27 гривень 86–88 копійок, але згодом знову зросли до 27 гривень 88–90 копійок за одиницю американської валюти (дані Finance.ua).

«Як і раніше, курсовий тренд на міжбанку в середу буде надзвичайно залежним від поведінки провідних гравців і дій Нацбанку. Спекулянти знову продовжать спроби загнати курс до 28 гривень і вище, підлаштовуючись під дії великих покупців. Сюрпризи за курсовим трендом можуть виникнути як у моменти виходу великих представників реального сектора української економіки, так і в періоди активної роботи нерезидентів на торгах упродовж дня», – пишуть експерти сайту «Мінфін».

До кінця тижня на користь гривні гратиме чинник податкового періоду, коли на ринок виходять експортери з продажем валюти.