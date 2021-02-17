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17 лютого 2021, Київ 14:12
Новини | Економіка

Курс долара повільно наближається до 28 гривень – НБУ

Національний банк України встановив опівдні 17 лютого довідкове значення курсу 27 гривень 92 копійки за долар

Національний банк України встановив опівдні 17 лютого довідкове значення курсу 27 гривень 92 копійки за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відбуваються різноспрямовано – в першу годину торгів котирування сягнули 27 гривень 92–94 копійок за долар, близько 12-ї години опустилися до 27 гривень 86–88 копійок, але згодом знову зросли до 27 гривень 88–90 копійок за одиницю американської валюти (дані Finance.ua).

«Як і раніше, курсовий тренд на міжбанку в середу буде надзвичайно залежним від поведінки провідних гравців і дій Нацбанку. Спекулянти знову продовжать спроби загнати курс до 28 гривень і вище, підлаштовуючись під дії великих покупців. Сюрпризи за курсовим трендом можуть виникнути як у моменти виходу великих представників реального сектора української економіки, так і в періоди активної роботи нерезидентів на торгах упродовж дня», – пишуть експерти сайту «Мінфін».

До кінця тижня на користь гривні гратиме чинник податкового періоду, коли на ринок виходять експортери з продажем валюти.

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