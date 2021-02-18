НБУ на 5 копійок посилив гривню щодо долара

Національний банк України встановив опівдні 18 лютого довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, станом на 13:30 котирування на міжбанківському ринку становили 27 гривень 83,5–85,5 копйки за долар, упродовж сесії зміни є незначними.

«Торги по долару активні ближче до обіду. Украдається багато великих угод на суми від 1 мільйона доларів. Пропозиція дещо перевищує попит», – вказали експерти сайту «Мінфін».

В Україні до кінця цього тижня триває квартальний податковий період, що сприяє національній валюті.