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18 лютого 2021, Київ 14:47
Новини | Економіка

НБУ на 5 копійок посилив гривню щодо долара

Національний банк України встановив опівдні 18 лютого довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар

Національний банк України встановив опівдні 18 лютого довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, станом на 13:30 котирування на міжбанківському ринку становили 27 гривень 83,5–85,5 копйки за долар, упродовж сесії зміни є незначними.

«Торги по долару активні ближче до обіду. Украдається багато великих угод на суми від 1 мільйона доларів. Пропозиція дещо перевищує попит», – вказали експерти сайту «Мінфін».

В Україні до кінця цього тижня триває квартальний податковий період, що сприяє національній валюті.

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