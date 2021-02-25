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25 лютого 2021, Київ 18:33
Новини | Економіка

Гривня посилилася щодо долара США ­­– курс НБУ

Національний банк України встановив на 26 лютого курс 27 гривень 93 копійки за долар

Національний банк України встановив на 26 лютого курс 27 гривень 93 копійки за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанку 25 лютого, за даними Finance.ua, завершуються на рівні 28 гривень 88–89,5 копійки за одиницю американської валюти.

«Продавців поки явно більше, ніж покупців. Це призводить до падіння котирувань», – відзначали експерти сайту «Мінфін» в розпал торгів.

У широкому коридорі 27,6–28,5 гривні за долар курс перебуває вже близько пів року, від вересня 2020-го.

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