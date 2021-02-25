Національний банк України встановив на 26 лютого курс 27 гривень 93 копійки за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанку 25 лютого, за даними Finance.ua, завершуються на рівні 28 гривень 88–89,5 копійки за одиницю американської валюти.

«Продавців поки явно більше, ніж покупців. Це призводить до падіння котирувань», – відзначали експерти сайту «Мінфін» в розпал торгів.

У широкому коридорі 27,6–28,5 гривні за долар курс перебуває вже близько пів року, від вересня 2020-го.