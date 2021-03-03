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03 березня 2021, Київ 14:12
Новини | Економіка

На міжбанку стрімко дешевшає долар

Національний банк України відбив частину тренду міжбанку, встановивши довідкове значення курсу 27 гривень 86 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль триває послаблення долара, який раніше цього тижня тестував позначку 28 гривень за одиницю американської валюти.

За даними Finance.ua, станом на 12:40 котирування опустилися до 27 гривень 80,5–82 копійки за долар.

«Основна інтрига — що робитимуть одержувачі коштів від погашень ОВДП на суму 11,7 мільярда гривень плюс відсотки і як відбуватимуться розрахунки по вчорашньому аукціону Мінфіну України, на якому продали гривневих і доларових ОВДП в еквіваленті на 11,5 мільярда гривень. Якщо погашення минулих випусків облігацій і купівля нових була здійснена одними і тими ж інвесторами (наприклад, державними банками) – то особливих потрясінь ні на ресурсному, ні на валютному ринку – не буде», ­– прогнозували експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України відбив частину тренду міжбанку, встановивши довідкове значення курсу 27 гривень 86 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на сьогодні і на 14 копійок менше за пікове цього тижня значення 28 гривень за долар, встановлене на 2 березня.

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