На міжбанку дорожчає долар

На українському міжбанківському ринку 19 березня дорожчає американська валюта. За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування сягнули 27 гривень 72,5–74 копійки за долар, це на 4 копійки більше за рівень відкриття торгів.

«Торги по долару активні ближче до 12-ї години. Попит трохи перевищує пропозицію», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 19 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.