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19 березня 2021, Київ 13:15
Новини | Економіка

На міжбанку дорожчає долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар

На українському міжбанківському ринку 19 березня дорожчає американська валюта. За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування сягнули 27 гривень 72,5–74 копійки за долар, це на 4 копійки більше за рівень відкриття торгів.

«Торги по долару активні ближче до 12-ї години. Попит трохи перевищує пропозицію», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 19 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.

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