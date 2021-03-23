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23 березня 2021, Київ 15:27
Новини | Економіка

НБУ не втручається в перебіг торгів на міжбанку, коливання мінімальні

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар

На українському міжбанківському ринку відбуваються мінімальні зміни котирувань, торги не потребують втручання регулятора, вказують експерти.

За даними Finance.ua, станом на 13:20 торги відбуваються на рівні 27 гривень 73,5–75 копійок за долар, це на 6 копійок вище за рівень відкриття сесії.

«У цілому поки ринок дивиться з оптимізмом щодо перспектив гривні на найближчі дні, але особливого просідання курсу долара також не очікує. Оскільки при наближенні котирувань міжбанку до «червоної межі» 27,50 гривні знову «прокинеться» НБУ з викупом надлишку пропозиції, що і підтримає долар на торгах», – вважають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на 22 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.

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