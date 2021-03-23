НБУ не втручається в перебіг торгів на міжбанку, коливання мінімальні

На українському міжбанківському ринку відбуваються мінімальні зміни котирувань, торги не потребують втручання регулятора, вказують експерти.

За даними Finance.ua, станом на 13:20 торги відбуваються на рівні 27 гривень 73,5–75 копійок за долар, це на 6 копійок вище за рівень відкриття сесії.

«У цілому поки ринок дивиться з оптимізмом щодо перспектив гривні на найближчі дні, але особливого просідання курсу долара також не очікує. Оскільки при наближенні котирувань міжбанку до «червоної межі» 27,50 гривні знову «прокинеться» НБУ з викупом надлишку пропозиції, що і підтримає долар на торгах», – вважають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 71 копійка за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на 22 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.