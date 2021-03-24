НБУ послабив гривню на 12 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні 24 березня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 87 копійок за долар, це на 14 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Причиною такої зміни стали події на міжбанківському ринку, де в другій половині дня 23 березня і зранку 24 березня долар стрімко дорожчав. Станом на 13:10, за даними Finance.ua, котирування становлять 27 гривень 85–86,5 копійки за долар, хоча пікові сьогоднішні значення сягали 27 гривень 87,5–89 копійок за одиницю американської валюти.

«Досить слабко пройшов аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Було продано облігацій всього на 6,453 млрд гривень з прибутковістю від 8,59% до 12,05% річних. Розрахунки по них пройдуть сьогодні. Але одночасно і виплатити Мінфін України повинен близько 10,2 млрд гривень як погашення ОВДП і відсотків по них. До цього ще додадуться відсотки за іншими сімома випусками, і в кінцевому підсумку виплатити треба до 11 млрд гривень, а отримає Мінфін всього 6,453 млрд. Таким чином, на ринок вийде близько 4,5 млрд гривень додаткової гривневої маси, і від того, куди спрямують ці кошти одержувачі, залежить потенційний тиск на курс нацвалюти», – вказують експерти сайту «Мінфін».

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.