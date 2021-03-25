НБУ послабив гривню ще на 9 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні 25 березня встановив довідкове значення курсу 27 гривень 98 копійок за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Причиною такої зміни стали події на міжбанківському ринку, де в другій половині дня 24 березня і зранку 25 березня долар стрімко дорожчав. Але близько полудня на ринок вийшли кілька великих продавців, і станом на 13:00 котирування просіли до 27 гривень 94–95,5 копійки за долар, хоча пікові сьогоднішні значення сягали 28 гривень рівно – 28 гривень 1,5 копійки за одиницю американської валюти, свідчать дані Finance.ua.

«Поки великі продавці не дуже поспішають активно розпродавати валюту, враховуючи зростання котирувань. А от покупці періодично стали нервувати, що працює проти гривні. Розміри реальних заходів відшкодувань ПДВ експортерам поки невеликі, але фактор майбутніх великих виплат відшкодувань ПДВ також поки не сприяє продажам валюти експортерами. Вони бачать зростання котирувань і сподіваються поки дотягнути до періоду отримання гривні від держави, щоб витрачати валюту по мінімуму», – писали перед початком торгів експерти сайту «Мінфін».

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.