Офіційний курс впритул наблизився до 28 гривень за долар

Національний банк України встановив на 26 березня курс 27 гривень 97 копійок за долар, це на 10 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На міжбанківському валютному ринку торги завершуються на рівні 27 гривень 98 копійок – 28 гривень рівно, свідчать дані Finance.ua.

«На торгах по долару небагато угод, але знову попит перевищує пропозицію. Є угоди з продажем невеликих сум і по 28 гривень. Ситуація нестабільна», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.