Гривня і долар знайшли баланс на міжбанку

Котирування в парі гривня-долар коливаються поблизу позначки 28 гривень за одиницю американської валюти, але не переходять цю межу.

За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування на українському міжбанківському валютному ринку становлять 27 гривень 96,5–98 копійок за долар, хоча в перші хвилини торгів 26 березня пара тестувала рівень 28 гривень за долар – 27,99–28,01.

«Торги по долару на піку активності ближче до 12-ї години. Пропозиція і попит у дуже хиткій рівновазі», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 96 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на 26 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.