НБУ посилив гривню проти долара на 8 копійок

Національний банк України встановив на 31 березня курс 27 гривень 89 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 30 березня.

Торги на міжбанківському валютному ринку, де впродовж усього дня пропозиція валюти переважала попит, гривня посилилася ще відчутніше – до рівня 27 гривень 84,5–86,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Аграрії починають входити в формат весняних польових робіт і активно почали продавати валюту під фінансування своїх витрат. Продаються і металурги. Крім цього, сьогодні аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП», – відзначали перед початком торгів фахівці сайту «Мінфін», які очікували посилення національної валюти.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.