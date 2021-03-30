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30 березня 2021, Київ 18:02
Новини | Економіка

НБУ посилив гривню проти долара на 8 копійок

Національний банк України встановив на 31 березня курс 27 гривень 89 копійок за долар

Національний банк України встановив на 31 березня курс 27 гривень 89 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 30 березня.

Торги на міжбанківському валютному ринку, де впродовж усього дня пропозиція валюти переважала попит, гривня посилилася ще відчутніше – до рівня 27 гривень 84,5–86,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Аграрії починають входити в формат весняних польових робіт і активно почали продавати валюту під фінансування своїх витрат. Продаються і металурги. Крім цього, сьогодні аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП», – відзначали перед початком торгів фахівці сайту «Мінфін», які очікували посилення національної валюти.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.

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