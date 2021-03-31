НБУ посилив гривню проти долара ще на 7 копійок

Національний банк України другий день поспіль посилює гривню проти долара США. Регулятор встановив на 1 квітня курс 27 гривень 82 копійки за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на тих же позначках, що і 30 березня – 27 гривень 84,5–86,5 копійки за долар, хоча впродовж сесії котирування опускалися до 27 гривень 79,5–81 копійки за одиницю американської валюти.

«Зниження котирувань на початку сесії спровокувало частину відкладеного попиту. Це вирівняло попит і пропозицію», – відзначали опівдні фахівці сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.