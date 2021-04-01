Гривня і долар – котирування міжбанку і курс НБУ змінилися мінімально

У перший робочий день нового місяця мало змінилися як котирування міжбанківського ринку, так і офіційний курс НБУ.

Регулятор установив на 2 квітня курс 27 гривень 83 копійки за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку завершилися на рівні 27 гривень 85–87 копійок, це на пів копійки більше за рівень учорашнього закриття сесії.

«Основна причина зниження статистики міжбанку – спрацює ефект першого дня нового звітного періоду. Клієнти підбиватимуть попередні підсумки березня і першого кварталу та визначатимуться з остаточними завданнями на новий місяць. Це традиційно робить ринок у цей день більш млявим», – відзначали ще до початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже сім місяців – від вересня 2020 року.