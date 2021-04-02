Долар подорожчав майже до 28 гривень

На українському міжбанківському валютному ринку 2 квітня котирування долара наближалися до 28 гривень, але вихід на торги Національного банку стримав подорожчання валюти.

За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування становили 27 гривень 94–96 копійок за долар, це на 9 копійок більше за рівень закриття торгів 1 квітня.

«На торгах по долару вихід регулятора за фактом встановив верхню межу коридору на сьогодні. Учасники ринку проводять поки свої угоди нижче рівня Нацбанку в 27,98 гривні. Крім цього, частина продавців, які до цього вичікували максимального зростання курсу, стали зараз виходити на торги з основними продажами. Це частково знижує котирування», ­– вказали експерти сайту «Мінфін» о 13:00.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 93 копійки за долар, це на 10 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже сім місяців – від вересня 2020 року. Від початку лютого вище за 28 гривень котирування долара не зростали.