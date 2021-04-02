На міжбанку долар подолав позначку 28 гривень

Котирування долара на міжбанківському валютному ринку піднялися вище за рівень 28 гривень, це сталося після того, як НБУ перестав продавати американську валюту за курсом 27 гривень 98 копійок.

За даними Finance.ua, за 20 хвилин до завершення сесії котирування сягнули 28 гривень 1,5–4 копійок за долар, це на 17 копійок більше за рівень закриття торгів 1 квітня.

«НБУ вже пішов з ринку і це дозволяє продавцям продовжувати спроби підійняти котирування вище 28 гривень. За спостереженнями учасників торгів, регулятор продав не менш як 50 мільйонів доларів по 27,98 гривні», – вказали фахівці сайту «Мінфін».

На понеділок, 5 квітня, НБУ встановив курс 27 гривень 96 копійок за долар, це на 13 копійок більше за офіційний курс на 2 квітня.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже сім місяців – від вересня 2020 року. Від початку лютого вище за 28 гривень котирування долара не зростали.