Гривня повернула втрачені в п’ятницю позиції щодо долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку гривня відіграла втрати, зафіксовані в п’ятницю, 2 квітня, на тлі повідомлень про ескалацію бойових дій на Донбасі та концентрацію російських військ уздовж українського кордону.

За даними Finance.ua, станом на 12:20 торги відбуваються на рівні 27 гривень 92–93,5 копійки за долар, це 9,5 копійки менше за рівень закриття торгів 2 квітня.

«На торгах по долару поки пропозиція перевищує попит навіть після виходу практично всіх великих гравців», – відзначають експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 94 копійки за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на 5 квітня.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.