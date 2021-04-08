Довідкове значення курсу НБУ сягнуло 28 гривень за долар

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень рівно за долар США, це на 11 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, котирування сягали і більших показників (28 гривень 1,5–3 копійки за долар), але після 12-ї години гривня частково відіграла втрати, і станом на 13:00 котирування опустилися до 27 гривень 96–97,5 копійки за долар.

«Хоч як би ситуативно зріс попит — він усе одно нижчий, ніж був до нових коронавірусних обмежень. А от пропозиція все одно зросте – у аграріїв через поступове поліпшення погоди починається пік весняно-польових робіт. Їм потрібна гривня для їхнього фінансування, і тому вони активно продають валюту. Металурги теж не будуть від них сильно відставати – їм треба забезпечувати свої поточні господарські витрати, а тому і з їхнього боку приплив валюти на міжбанк не зменшиться. За цих умов передумов для значного злету котирувань долара на міжбанку немає», – прогнозували аналітики сайту «Мінфін».

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого вище за 28 гривень за долар курс не підіймався.