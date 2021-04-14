Міжбанк: гривня відіграла втрати, зафіксовані 13 квітня

На українському міжбанківському валютному ринку після одноденного послаблення гривня відіграла втрати. За даними Finance.ua, станом на 12:15 котирування склали 27 гривень 93,5–95,5 копійки за долар, це на 13,5 копійки менше за рівень закриття торгів 13 квітня.

Серед об’єктивних чинників, які впливають на ситуацію на ринку, фахівці сайту «Мінфін» виділили наближення періоду виплати податків і господарську діяльність клієнтів.

«Бізнесу потрібна гривня. Хтось концентрує її для розрахунків з бюджетом, що за часів локдауну та обмежувальних заходів дуже непросто і вимагає більше часу, ніж у період нормальної роботи компаній. Хтось із клієнтів просто закриває поточні господарські операції, в тому числі і готується до швидких виплат персоналу по авансу за першу половину квітня. У багатьох компаній в даний час витрати на оренду і виплату зарплати основні в їхній скороченій через пандемію діяльності. І це для бізнесу (особливо малого і середнього) зараз чималі гроші», – вказують експерти.

«Крім усього — в розпалі весняно-польові роботи, та й металурги працюють в повному обсязі. Їм потрібна гривня, і вони активно продають валютну виручку. Дефіцит гривні позитивно позначається на загальному стані валютного ринку і страхує курс нацвалюти», – констатують на сайті «Мінфін».

Національний банк України ще не встиг відреагувати на зміну тренду міжбанку, тому встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень рівно за долар (це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні).

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого до 14 квітня вище за 28 гривень за долар офіційний курс не підіймався.