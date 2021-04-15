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15 квітня 2021, Київ 13:22
Новини | Економіка

Долар на міжбанку подорожчав на 5 копійок

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 96 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку 15 квітня долар частково відіграв учорашнє падіння, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:30 котирування становили 27 гривень 94–95,5 копійки за долар, це на 5 копійок більше за рівень закриття торгів 14 квітня.

Як пишуть експерти сайту «Мінфін», учасники ринку чекають на оголошення о 14:00 рішення НБУ про зміну облікової ставки.

«Швидше за все, нерезиденти чекають на її підвищення, і в залежності від рішення регулятора будуть сьогодні і впродовж найближчих днів по-різному поводитися на вторинному ринку ОВДП. Це позначатиметься і на їхніх виходах на валютний міжбанк», – вказують фахівці.

Чинником, який позитивно впливає на становище гривні, є період бюджетних платежів, коли «гривня в дефіциті, що грає на руку нацвалюті та зміцнює її позиції».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 96 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого до 14 квітня вище за 28 гривень за долар офіційний курс не підіймався.

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