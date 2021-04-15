Долар на міжбанку подорожчав на 5 копійок

На українському міжбанківському валютному ринку 15 квітня долар частково відіграв учорашнє падіння, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:30 котирування становили 27 гривень 94–95,5 копійки за долар, це на 5 копійок більше за рівень закриття торгів 14 квітня.

Як пишуть експерти сайту «Мінфін», учасники ринку чекають на оголошення о 14:00 рішення НБУ про зміну облікової ставки.

«Швидше за все, нерезиденти чекають на її підвищення, і в залежності від рішення регулятора будуть сьогодні і впродовж найближчих днів по-різному поводитися на вторинному ринку ОВДП. Це позначатиметься і на їхніх виходах на валютний міжбанк», – вказують фахівці.

Чинником, який позитивно впливає на становище гривні, є період бюджетних платежів, коли «гривня в дефіциті, що грає на руку нацвалюті та зміцнює її позиції».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 96 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого до 14 квітня вище за 28 гривень за долар офіційний курс не підіймався.