Долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки

На українському міжбанківському валютному ринку 16 квітня долар подешевшав, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:15 котирування становили 27 гривень 96,5–98 копійок за долар, це на 2 копійки менше за рівень закриття торгів 15 квітня.

«Паніки на валютному ринку немає і не буде. У бізнесу і населення немає великої кількості вільної гривні, і за умов пандемії їм не до валюти. А нерезиденти вже мають своє ставлення до цього питання, і з їхнього боку додаткового зростання попиту на валюту поки теж не спостерігається. Крім цього, вчора на пресконференції Нацбанку щодо облікової ставки чиновники чітко дали зрозуміти, що готові виходити на міжбанк із продажем долара в разі збільшення перекосів на валютному ринку», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 97 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже 7 місяців, від початку вересня 2020 року. Водночас із початку лютого до 14 квітня вище за 28 гривень за долар офіційний курс не підіймався.