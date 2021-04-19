Офіційний курс знову став вищим за 28 гривень за долар – НБУ

Національний банк України встановив на 20 квітня курс 28 гривень 1 копійка за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 27 гривень 98 копійок – 28 гривень рівно, і це практично не відрізняється від показників закриття торгів минулої п’ятниці. Впродовж дня коливання також були мінімальними.

На користь гривні, за даними експертів сайту «Мінфін», грало те, що «всім клієнтам треба проводити розрахунки з бюджетом по податках».

«Свою лепту в наповнення міжбанку пропозицією внесуть традиційно і аграрії з металургами. У поєднанні з досить низькою активністю імпортерів з купівлі валюти це підстрахує нацвалюту на торгах 19 квітня і в найближчі дні», – прогнозують фахівці.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.