На міжбанку різко посилилася гривня

Торги на українському міжбанківському валютному ринку вперше за кілька днів завершилися нижче від психологічно важливої позначки 28 гривень за долар. За даними Finance.ua, станом на кінець сесії 22 квітня зафіксовані котирування 27 гривень 91–93 копійки, це одразу на 16 копійок менше за рівень закриття торгів 21 квітня.

Різке зниження котирувань сталося вже в другій половині дня, коли обсяги торгів значно скоротилися, вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України в курсі на 23 квітня ще не відбив цього тренду міжбанку, встановивши показник 28 гривень 6 копійок за долар, який дорівнює курсу на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.