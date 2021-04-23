НБУ посилив гривню проти долара на 16 копійок

Національний банк України встановив на 26 квітня курс 27 гривень 90 копійок за долар, це на 16 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор таким чином відреагував на події на українському міжбанківському валютному ринку, де 22 квітня вперше за кілька днів торги завершилися нижче від психологічно важливої позначки 28 гривень за долар. За даними Finance.ua, 23 квітня зміни котирувань були незначними – від ранкового рівня 27 гривень 87–89 копійок до закриття сесії на рівні 27 гривень 92–94,5 копійки.

«Зменшення напруженості на кордонах України створює невеликий психологічний настрій на подальше зміцнення гривні до рівнів в 27,75–27,80 за долар, і на це налаштована частина покупців валюти», – писали перед початком торгів експерти сайту «Мінфін».

«З іншого боку, вже поступово починається період основних виплат відшкодувань ПДВ експортерам, і це традиційно тисне на курс гривні. Тому від того, як себе поведе сьогодні ринок і який буде сформований курсовий тренд по долару впродовж п’ятничної сесії, багато в чому залежить і поведінка міжбанку наступного тижня», – додавали фахівці.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.