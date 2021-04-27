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27 квітня 2021, Київ 13:50
Новини | Економіка

Гривня продовжує посилення проти долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 77 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку 27 квітня триває посилення гривні, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:55 котирування становили 27 гривень 77–79 копійок за долар, це на 5 копійок менше за рівень закриття торгів 26 квітня.

Експерти сайту «Мінфін» назвали чинниками, які 27 квітня впливають на події на міжбанку, аукціон Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, наближення кінця місяця і виплати відшкодувань ПДВ експортерам.

Перший із цих чинників працює на посилення гривні, «з урахуванням зростання облікової ставки до 7,5% річних піднімається поступово прибутковість і за новими розміщеннями» облігацій внутрішньої державної позики. Це викликає зацікавленість не лише серед українських, а й серед іноземних інвесторів – особливо на тлі послаблення напруженості на українсько-російському кордоні.

Виплата відшкодувань податку на додану вартість теоретично працює проти гривні, оскільки дозволяє експортерам не поспішати з продажем іноземної валюти.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 77 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває майже вісім місяців – від вересня 2020-го.

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