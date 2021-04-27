Гривня продовжує посилення проти долара США

На українському міжбанківському валютному ринку 27 квітня триває посилення гривні, свідчать дані Finance.ua. Станом на 12:55 котирування становили 27 гривень 77–79 копійок за долар, це на 5 копійок менше за рівень закриття торгів 26 квітня.

Експерти сайту «Мінфін» назвали чинниками, які 27 квітня впливають на події на міжбанку, аукціон Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, наближення кінця місяця і виплати відшкодувань ПДВ експортерам.

Перший із цих чинників працює на посилення гривні, «з урахуванням зростання облікової ставки до 7,5% річних піднімається поступово прибутковість і за новими розміщеннями» облігацій внутрішньої державної позики. Це викликає зацікавленість не лише серед українських, а й серед іноземних інвесторів – особливо на тлі послаблення напруженості на українсько-російському кордоні.

Виплата відшкодувань податку на додану вартість теоретично працює проти гривні, оскільки дозволяє експортерам не поспішати з продажем іноземної валюти.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 77 копійок за долар, це на 9 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває майже вісім місяців – від вересня 2020-го.